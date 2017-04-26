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Выставка-экспедиция "Лед. Жизнь" пройдёт в Севкабель Порту
Сегодня, 16:03
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Выставка-экспедиция "Лед. Жизнь" пройдёт в Севкабель Порту

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Команда единственного в мире атомного ледокольного флота "Росатом" поделится с гостями выставки своим опытом и знаниями о льде.

19 ноября в Петербурге откроется выставка-экспедиция "Лед. Жизнь", созданная авторами экспозиции "Панк-культура. Король и Шут". Об этом сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.

Команда единственного в мире атомного ледокольного флота "Росатом" поделится с гостями выставки своим опытом и знаниями о льде. Посетители узнают о различных аспектах существования льда: от его физических и химических характеристик до применения в атомной энергетике, повседневной жизни, спорте и искусстве.

Как рассказывают организаторы, путешествие по выставке будет сопровождаться специальным аудиорассказом, который погрузит гостей в атмосферу космического корабля, отправившегося исследовать Ледяную планету. Проект "Лед. Жизнь" стал результатом сотрудничества Плюс Студии и Planet9. Выставка пройдет в пространстве Севкабель Порт. В создании проекта участвовали научные консультанты — гляциологи и полярники, а кураторы Анна Буали и Лия Чечик отобрали произведения искусства, посвящённые теме льда.

Ранее мы сообщили о том, что "Большой этнографический диктант" начался в Петербурге.

Фото: Бюро Planet9

Теги: выставка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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