Дом призрения престарелых бедных женщин имени графа Кушелева-Безбородко признали памятником

После революции богадельню ликвидировали. В настоящее время здание используется как лечебно-санитарное здание Психоневрологического диспансера №5.

Дом призрения престарелых бедных женщин имени графа Кушелева-Безбородко официально включён в Единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Здание расположено на Новочеркасском проспекте, 8. Об этом информирует пресс-служба КГИОП.

Богадельня и больница, которые возникли рядом со Старообрядческим кладбищем на Малой Охте в начале XIX века, были переданы во владение Императорскому человеколюбивому обществу в 1853 году. Затем они стали приютом для людей низшего сословия. В 1857 году угловое здание было перестроено за счёт графа Григория Александровича Кушелева-Безбородко, который стал покровителем учреждения.

В 1904 году здание было полностью перестроено архитектором Николаем Виташевским из-за его крайней изношенности. Оно представляет собой трехэтажное кирпичное здание в стиле эклектики с элементами модерна. По сей день оно сохраняет свои исторические объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения, а также историческую конструктивную систему.

После революции богадельню ликвидировали. В настоящее время здание используется как лечебно-санитарное здание Психоневрологического диспансера №5.

Ранее мы сообщили о том, что дом гидрографического управления начала XX века признан памятником.

Фото: Пресс-служба КГИОП