Дом гидрографического управления начала XX века признан памятником

В начале XX века гидрографическое управление и его мастерская переехали на Охту, где были построены производственные и административные здания для ведомства.

Здание "Дом Морского ведомства Главного гидрографического управления" было внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом говорится в распоряжении, выпущенном Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГОП).

Здание, расположенное по адресу: Новочеркасский проспект, дом 1, литера А, было построено в начале XX века для Главного гидрографического управления, которое начало свою деятельность в 1860 году. Гидрографическое управление занималось составлением описей российских морей в геодезическом, гидрографическом, метеорологическом и магнитном отношениях, а также предоставляло карты, книги и инструменты для судов и портов.

Кроме того, состав управления включал картографическую часть, метеорологическую и компасную части, архив карт и планов, депо мореходных инструментов и библиотеку Морского министерства. В начале XX века гидрографическое управление и его мастерская переехали на Охту, где были построены производственные и административные здания для ведомства. Здание "Дом Морского ведомства" было спроектировано гражданским инженером Николаем Иустиновичем Малеиным в 1909 году в стиле модерн с элементами фахверка.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация колокольни Никольского Морского собора в Петербурге завершена.

Фото: пресс-служба КГИОП