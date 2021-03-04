Прокуратура приступила к проверке после обрушения дома на улице Розенштейна

Прокуратура начала проверку после инцидента с обрушением здания в центре города.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения нежилого дома, расположенного на улице Розенштейна.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, здание, признанное аварийным, частично обрушилось в ходе ремонтных работ. Пострадавших в результате происшествия нет. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и специалисты Жилищного комитета. В рамках проверки будет дана оценка действиям и бездействию ответственных лиц, а также соблюдению ими требований законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации зданий, уточнили в прокуратуре.

Работу оперативных служб на месте происшествия координирует заместитель прокурора Адмиралтейского района Александр Морозов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Piter.TV: рост случаев алкоголизма и наркомании зафиксировали в Петербурге.

Фото: Piter.TV