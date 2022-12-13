Доходный дом на Австрийской площади признали памятником

Здание построено в начале XX века по проекту архитектора Василия Шауба: фасад дома был удостоен Почётного диплома в 1907 году.

Доходный дом Горбова на Австрийской площади включили в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Здание построено в начале XX века по проекту архитектора Василия Шауба: фасад дома был удостоен Почётного диплома в 1907 году. Его автор создал целый ансамбль зданий на площади, сочетающий элементы югендстиля и барокко.

Центральными акцентными элементами в трёхчастной композиции фасадов здания выступают башня углового объёма на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Мира. Завершает архитектурный облик площади многоярусный купол с высоким шпилем и флюгером, а также гранёная башенка на крыше в угловой части дома, выходящей на Австрийскую площадь и улицу Мира.

Добавим, что в доме проживало несколько известных личностей. Среди них – писатель Леонид Андреев. На данный момент здание по-прежнему выступает в качестве жилого дома.

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Фото: КГИОП