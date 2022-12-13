Скульптуры крылатых гениев отправили на реставрацию в Петербурге

В рамках реставрации Московских триумфальных ворот демонтировали скульптуры крылатых гениев. Об этом 19 апреля рассказали в пресс-службе КГИОП.
По словам председателя комитета Сергея Макарова, уже установили леса до уровня фриза. В мастерской отреставрируют тридцать скульптур гениев, военные арматуры, бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы. Закончить работы планируют в 2024 году.
Завершающим этапом станет восстановление благоустройства, в том числе – замена конструкции набивного покрытия с организацией водоотведения.
Фото: КГИОП
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