Скульптуры крылатых гениев отправили на реставрацию в Петербурге

В мастерской отреставрируют тридцать скульптур гениев, военные арматуры, бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы.

В рамках реставрации Московских триумфальных ворот демонтировали скульптуры крылатых гениев. Об этом 19 апреля рассказали в пресс-службе КГИОП.

По словам председателя комитета Сергея Макарова, уже установили леса до уровня фриза. В мастерской отреставрируют тридцать скульптур гениев, военные арматуры, бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы. Закончить работы планируют в 2024 году.

Завершающим этапом станет восстановление благоустройства, в том числе – замена конструкции набивного покрытия с организацией водоотведения.



Фото: КГИОП

