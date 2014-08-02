Дом мебельщика Гамбса на Итальянской получил статус памятника

Театр Комиссаржевской теперь под охраной особняк XIX века признали наследием.

Здание на Итальянской улице, где сейчас располагается Театр имени Комиссаржевской, получило официальный охранный статус. Бывший особняк знаменитого мебельного мастера Генриха Гамбса включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

История этого дома началась в начале XIX века. В 1836 году для наследников Генриха Гамбса архитектор Гаральд Боссе возвел лицевой корпус и реконструировал существовавшие тогда постройки. Фасад здания был выполнен в стиле ранней эклектики, который удачно сочетал элементы позднего классицизма и ренессанса. Этот архитектурный облик сохранился до наших дней практически в неизменном виде.

В середине 1850-х годов участок выкупило Главное общество российских железных дорог. Для новых административных нужд здание перестраивал архитектор Людвиг Бонштедт. Позже, в 1890–1892 годах, еще один известный зодчий, Юлий Бенуа, надстроил лицевой корпус третьим этажом и изменил поперечный флигель.

В настоящее время основная часть здания занимает Театр имени Комиссаржевской. Присвоение статуса памятника накладывает на собственников обязательства по сохранению исторического облика при проведении любых ремонтных или реставрационных работ.

