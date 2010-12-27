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У реконструктора из Кировского района отобрали оружие и боеприпасы времен войны
Сегодня, 13:02
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Cherepanov

У реконструктора из Кировского района отобрали оружие и боеприпасы времен войны

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По предварительным данным, он мог продать сигнальный револьвер, из которого убили человека на улице Зайцева.

Во вторник, 20 августа, следователи Кировского района нашли в квартире предпринимателя и реконструктора на улице Стойкости винтовки, револьверы и пистолеты времен Великой Отечественной войны. То же самое обнаружили в его дачном доме в Выборгском районе Ленобласти. По предварительным данным, владелец оружия продал сигнальный револьвер психопату, который застрелил своего соседа на улице Зайцева. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Всего на экспертизу отправили 13 единиц оружия и боеприпасов. По словам владельца арсенала, он купил все это из-за интереса к истории с помощью знакомых реконструкторов. Теперь оружие осмотрят эксперты-криминалисты из МВД.

Напомним, что из сигнального револьвера, который передали под стрельбу боевыми патронами, убили человека на улице Зайцева. Нездоровый на голову мужчина выстрелил в своего соседа из-за утроенного потопа.

Фото: Pixabay

Теги: кировский район, оружие времен войны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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