Дом художника Исаака Бродского украсила световая инсталляция с его портретом

Увидеть подсветку можно на фасаде исторического здания на площади Искусств, 3.

На фасаде дома Исаака Бродского горожане смогут сегодня, 5 января, увидеть инсталляцию с силуэтом художника. В честь его Дня рождения на здании, где находится музей-квартира мастера, появится фрагмент дружеского шаржа Бориса Кустодиева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Цель проекта - привлечь внимание горожан к выдающимся деятелям культуры. Инициативу поддержали ПАО "Газпром", Ассоциация "Невский свет", комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у метро "Нарвская" обрушился фасад дома.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга