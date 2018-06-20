Дом герцога Лейхтенбергского признан культурным памятником

КГИОП внес здание в перечень охраняемых объектов регионального значения.

Сотрудники КГИОПа признали Доходный дом Лейхтенбергского объектом регионального значения. Здание располагается на Большой Зеленина, 28 А в Петроградском районе Петербурга.

Архитектурный памятник создан в 1904-1905 годах по проекту Федора фон Постельса. Здание построено в стиле модерн, а декор выполнен с элементами ар-нуво. Особую историческую ценность имеет русская мозаика. Впервые на ней изображены индустриальный пейзаж, дымящиеся трубы. До революции 1917 года в нем жили скульптор Обер, художник Пархоменко, журналист Рейснер.

Чиновники добавили, что дом дошел до нашего времени в первозданном состоянии.

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Фото: Piter.tv