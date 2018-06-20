После вмешательства суда началась реставрация Малого Гостиного двора

Здание "Малый Гостиный двор, Новая Банковская линия" расположено на набережной канала Грибоедова в доме 28/1.

В Петербурге начали реставрировать Малый Гостиный двор. За работами следят судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание "Малый Гостиный двор, Новая Банковская линия" расположено на набережной канала Грибоедова в доме 28/1. Собственником помещения является ООО "Система", эта организация была обязана взять на себя обязательства по реставрации объекта культурного значения. Однако, фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Из-з данного факта КГИОП обратился в суд.

Суд обязал ООО "Система" отреставрировать здание. Это требование не было выполнено в срок, поэтому в отношении собственника был назначен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, генеральному директору вынесли предупреждение об уголовной ответственности. Только после этого в здании начался ремонт.

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Фото: Piter.TV