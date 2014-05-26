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Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" снесли
Сегодня, 18:54
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Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" снесли

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Объект находился на Октябрьской набережной.

В Петербурге снесли дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины". Объект находился на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Работы по демонтажу пытались запустить в январе. Однако Следком запретил сносить здание. Глава ведомства тогда поручил провести проверку. 

В мае правительство не стало признавать дом памятником. В связи с этим застройщик решил снести объект.  Подробности уточняются. 

Добавим, что двери здания ранее опечатал СК РФ. Но это не остановило никого от сноса объекта.

Ранее на Piter.tv: в жилом доме на Гражданском прогремели хлопки.

Фото: citywalls.ru

Теги: октябрьская набережная, следком, снос здания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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