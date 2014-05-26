В жилом доме на Гражданском прогремели хлопки

На Гражданском проспекте в доме № 90/6 были слышны хлопки. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам горожан, на место случившегося прибыли пожарные, полицейские, сотрудники скорой помощи и реанимация. Источник подозрительного звука пока не установили.
Сейчас правоохранители осматривают дом и его территорию. По предварительным данным, кто-то взорвал петарды. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: малознакомая женщина ударила петербуржца бутылкой по голове во время застолья.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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