В жилом доме на Гражданском прогремели хлопки

О случившемся рассказали очевидцы.

На Гражданском проспекте в доме № 90/6 были слышны хлопки. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам горожан, на место случившегося прибыли пожарные, полицейские, сотрудники скорой помощи и реанимация. Источник подозрительного звука пока не установили.

Сейчас правоохранители осматривают дом и его территорию. По предварительным данным, кто-то взорвал петарды. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: малознакомая женщина ударила петербуржца бутылкой по голове во время застолья.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург