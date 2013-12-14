Здание Дома детского и юношеского творчества построили в Зеленогорске

На данный момент в объекте на Комсомольской улице проходят отделочные работы.

В Курортном районе Северной столицы построили новое здание Дома детского и юношеского творчества. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент в объекте на Комсомольской улице проходят отделочные работы. Внутри расположены тренажёрный, хореографический, спортивный, выставочный и актовый залы и хоровая студия на 50 мест. Также планируется создать мастерскую керамики, кружок моделирования и прочие объединения по интересам.

Добавим, что старое здание непригодно для использования и было признано аварийным. Новый объект может одновременно вместить до 300 человек. Кроме того, в нём созданы условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Фото: Правительство Петербурга