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VK заплатила 2,5 млрд рублей за Дом Зингера
Сегодня, 13:59
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VK заплатила 2,5 млрд рублей за Дом Зингера

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В мае VK приобрела также полностью выкупила акции ЗАО "Зингер", осуществляющего субаренду объекта на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, до 2047 года.

VK заплатила 2,5 млрд рублей за покупку ЗАО "Зингер", которому в свою очередь принадлежат права на долгосрочную аренду дома Зингера в центре Петербурга. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на отчёт о сделке.

Напомним, что в мае VK приобрела также полностью выкупила акции ЗАО "Зингер", осуществляющего субаренду объекта на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, до 2047 года. О сделке стало известно месяц спустя.

По данным выписки ЕГРЮЛ, "Управляющая компания ВК" получила ЗАО "Зингер" в управление с 23 июня. Офис  VK находится на верхнем этаже дома Зингера с 2010 года.

Ранее Смольный подготовил проект ремонта Дома Зингера.

Фото: Piter.TV

Теги: дом зингера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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