Дом Второго общества взаимного кредита выставили на торги

Заявки от участников будут приниматься до 20 мая, а сам аукцион состоится через четыре дня после этой даты.

В Петербурге был выставлен на аукцион Дом Второго общества взаимного кредита по адресу: Садовая улица, 34а, начальная цена которого составляет более 574 млн рублей. Карточка аукциона опубликована на сайте "Дом.рф".

Здание с 116-летней историей является памятником федерального значения и ранее принадлежало офису "Балтийского банка". Общая площадь объекта составляет 4,4 тысячи кв. м.

Заявки от участников будут приниматься до 20 мая, а сам аукцион состоится через четыре дня после этой даты. В настоящее время здание находится на балансе у ФГУП "Дирекция по инвестиционной деятельности".

Ранее мы сообщили о том, что в июне 2024 года "Кресты" выставят на аукцион.

Фото: земля.дом.рф