КГИОП признал особняк Витцеля в Сестрорецке памятником культуры

В Смольном будут охранять здание как региональную ценность.

КГИОП признал загородный дом Франца Витцеля памятником регионального значения. Теперь сестрорецкий объект внесут в единый реестр охраняемых зданий. Чиновники отметили, что до наших дней помещение дошло без серьезных изменений внешнего облика.

Отметим, что теперь дом Франца Витцеля является единственным зданием исторического наследия в Канонерской части Сестрорецка. Его владелец ранее являлся почетным жителем Санкт-Петербурга и занимал должность председателя правления ниточной мануфактуры.

Двухэтажный особняк для Витцеля был создан в 1910-ых годах прошлого века. Для этого петербуржец арендовал два участка. Информация об архитекторе отсутствует в архивах. После революции дом сдавался в аренду, а после - под нужды пионерского лагеря.

Ранее Piter.tv писал о том, что проект реконструкции станции "Парк Победы" обойдется в 150 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба КГИОП