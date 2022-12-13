Дом Трейберга на углу Невского и Малой Морской признали памятником

Здание было возведено в начале 1800-х г.г. и перестроено век спустя.

Доходный дом Санкт-Петербургского купца I-й гильдии Александра в центре Северной столицы признан региональным памятником. Об этом сообщила пресс-служба городского КГИОП.

Здание расположено на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы. Оно было построено в1802-1804 г.г., а затем перестроено почти вк спустя, в1898-1900 г.г. В 2005 году по проекту архитектора Леонтия Бенуа там был достроен мансардный этаж в стиле эклектика.

В ХХ веке в доме проживали несколько известных личностей, например, учёный Николай Вавилов и балерина Наталья Дудинская.

Ранее мы сообщили о том, что дом с мастерской Карла Буллы признали памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП