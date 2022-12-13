Дом с мастерской Карла Буллы признали памятником

Объект располагается на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Доходный дом Демидовых, расположенный на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, включили в единый государственный реестр как памятник культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Участок с двухэтажным каменным строением приобрёл промышленник Н. Н. Демидов в 1825 году. В 1841-ом его наследниками был построен дом на Малой Садовой улице по проекту архитектора Александра Христофоровича Пеля. Проект подразумевал выведение обоих корпусов под один карниз. Объект получил название "Демидовская гостиница": там сдавали комнаты гастролирующим артистам.

В 1882-1883 г.г. лицевой фасад по Невскому проспекту был перестроен по проекту Павла Юрьевича Сюзора. В 1908 году в здании расположилась мастерская фотографа Карла Буллы. В наше дни на её месте работает музей-фотосалон.

Объект по-прежнему используется как многоквартирный жилой дом.

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Фото: пресс-служба КГИОП