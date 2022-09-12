Дом Шауба на Лахтинском проспекте отреставрирует собственник

В случае неисполнения решения установлена судебная неустойка, равная 25 тыс. рублей.

Собственник возьмется за реставрацию памятника регионального значения "Дом В. В. Шауба" на Лахтинском проспекте, 115. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП.

29 августа Петербургский городской суд признал законным решение Приморского районного суда от 12 сентября 2022 года. Так, владелец дачи обязан в течение 8 месяцев "выполнить комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий", а за 36 месяцев – отреставрировать здание.

В случае неисполнения решения установлена судебная неустойка, равная 25 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге доходный дом Лесниковых продали за 132 млн рублей на торгах.

Фото: пресс-служба КГИОП