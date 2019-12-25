Дом Николаи и Дом Александрова в центре Петербурга признаны региональными памятниками

Оба здания сохранили жилую функцию.

Дом Николаи на Колокольной улице и Дом Александрова на Кирочной улице признаны объектами культурного наследия регионального значения. Соответствующие распоряжения подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

"Дом А.М. Александрова" был построен 1914-1915 годы. Проект дома был создан гражданским инженером специально для Александрова. Дом представляет собой образец многоквартирного доходного дома в стилистике неоклассицизма периода модерн.

"Дом Ш. Николаи" был построен в 1851 году по проекту архитектора Карла Густава Альштрема специально для жены столярного мастера Шарлотты Николаи. Семья прожила в доме до 1870-х годов.

Ранее мы писали, что "Невская мануфактура" ищет подрядчика, чтобы сохранить и законсервировать памятник.

Фото: kgiop.gov.spb.ru