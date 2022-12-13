Дом Лишневского на Петроградской стороне признан памятником

Архитектор возвёл объект для себя по собственному проекту в начале прошлого века.

Здание на улице Ленина в Петроградском районе Петербурга, известное как бывший доходный дом архитектора Александра Лишневского, признано объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Архитектор возвёл объект для себя по собственному проекту в начале прошлого века (1912-1913 г.г.). Фасад дома выполнен в трёхчастной структуре, характерной для неоклассицизма. В качестве декора над тройной аркатурой выступают фигуры, изображающие женщин, вазы, раковины, маскароны и другие художественные элементы.

Также здание примечательно большим количеством живших в нём знаменитостей: в разные годы квартиры там занимали Иван Репин, Исаак Бродский, революционер Яков Свердлов, писатель Евгений Замятин, а также народная артистка СССР Эдита Пьеха.

Ранее мы сообщили о том, что почти 300 видов работ по капремонту пройдут в 231 петербургском доме-памятнике.

Фото: КГИОП

