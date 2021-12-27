Дом Лермонтова в Петербурге признали памятником благодаря жильцу

Дом Осоргиной на улице Чайковского, 18, в котором жил Михаил Юрьевич Лермонтов, внесли в реестр выявленных памятников. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП. Заявление о признании здания объектом культурного наследия написал один из его жителей.

В начале XIX века домом на этом участке владела семья графов Хвостовых. В 1840-х годах квартиру у них снимала бабушка Лермонтова. Считается, что именно здесь поэт написал роман "Герой нашего времени". Позже здание перешло во владение полковницы Екатерины Лаврентьевны Осоргиной. Старую постройку перестроили в 1876-1877 годах по проекту академика архитектуры И.И. Шапошникова.

Изучив архивные материалы, комиссия рекомендовала дом к включению в перечень выявленных объектов культурного наследия. Также КГИОП рассмотрел заявление о признании памятником доходного дома М.М. Рянгина на улице Восстания, 25. В комиссии пришли к выводу, что здание не обладает признаками памятника, поскольку не имеет исторической, художественной или мемориальной ценности. Его включили в перечень ценных средовых объектов Петербурга.

Фото: КГИОП