На реставрацию дома Кочубея на Конногвардейском бульваре готовы выделить более 1 млрд рублей

Здание будет переоборудовано для нужд городской прокуратуры.

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявил тендер на приспособление для современного использования здания дома Кочубея на Конногвардейском бульваре в Петербурге. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта превышает 1 млрд рублей.

Здание середины XIX века будет отреставрировано для административных нужд городской. Подрядчику необходимо полностью сохранить конфигурацию объекта и близлежащих дворов, а также не нарушить архитектурно-художественное оформление лицевых и дворовых фасадов. Все работы необходимо завершить до конца декабря 2025 года.

Дом Кочубея выполнен годах в стиле "неоренессанс" и назван в честь его заказчика князя Михаила. Викторовича Кочубея. В советское время дом использовался несколькими госучреждениями.

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Фото: Citywalls.ru