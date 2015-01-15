Дом Говинга в Выборге будет выставлен на торги

Несмотря на конфискацию, государство обязано возместить владельцу рыночную стоимость имущества.

Леноблкомимущество приступило к выполнению судебного постановления о принудительном изъятии дома Говинга, расположенного на Крепостной улице, дом №11 в Выборге. По решению властей, здание планируют выставить на аукцион, сообщает пресс-служба правительства региона.

Несмотря на конфискацию, государство обязано возместить владельцу рыночную стоимость имущества. Конкретная сумма выплат будет установлена судом, судебное заседание запланировано на декабрь текущего года. Председатель комитета Марина Тоноян подчеркнула, что главная цель мероприятия — сохранение исторического объекта недвижимости и привлечение заинтересованного инвестора, способного провести реставрационные работы и восстановить уникальный внешний вид постройки. Выборгские власти уверены, что подобный шаг привлечёт компетентного владельца, готового вложить средства в восстановление здания и возвращение ему первоначального облика.

Здание известно как Дом книготорговца Говинга и входит в перечень объектов культурного наследия местного значения. Оно было возведено в начале прошлого столетия по проекту известного финско-шведского архитектора Карла Сегерстадта. Ещё в конце 1980-х годов планировалось проведение ремонтных работ, но фактически реставрация не состоялась. Решение о переходе права собственности на объект в пользу региона было принято Выборгским городским судом в 2021 году.

