В Доме Брюллова планируют создать новое креативное пространство

Проект подразумевает создание деревянных настилов и террас вокруг дерева, которое выросло на месте утраченного корпуса.

В Северной столице готовятся создать новое креативное пространство. Его расположат в Доме Брюллова, который был слан в аренду по программе "Рубль за метр". Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на учредителя компании-разработчика проектной документации на приспособление здания под современное использование Игоря Пасечника.

В особняке на Васильевском острове воплотят концепцию пространства с дружественной атмосферой. Во дворах сохранят дерево, выросшее на месте утраченного жилого корпуса. Оно станет важным акцентом проекта – вокруг короны обустроят деревянные настилы, амфитеатр и террасы.

Первый этаж здания отведут под бары и кофейни с возможностью размещения клиентов на летних террасах. Второй этаж будет предназначен для офисов, коворкингов, залов для чтения и мастерских.

Ранее мы сообщили о том, что на Лиговском проспекте кинотеатр "КАРО" превратили в офис.

Фото: citywalls.ru