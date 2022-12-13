Дом Борохова на Васильевском острове признали памятником

Шестиэтажное здание с мансардой возвели в начале XX века по проекту архитектора-художника, издателя журнала "Домовладелец" Александра Федоровича Барановского.

Дом Борохова, распооженный на углу 19-й линии и Большого проспекта Васильевского острова в Петербурге включили в Единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба городского КГИОП.

Шестиэтажное здание с мансардой возвели в начале XX века по проекту архитектора-художника, издателя журнала "Домовладелец" Александра Федоровича Барановского. Его заказал купец, хозяин строительной конторы и асфальтово-железобетонного завода Фома Григорьевича (Хан Гилькович) Борхов.

Как отмечают представители ведомства, Барановский в своём проекте использовал характерные для своего стиля особенности – активный декор кирпичной кладки и штукатурной отделки, а также гранитная облицовка и глазурованная плитка во фризе. Весь авторский декор и многогранные экеры на фасадах дома сохранились до настоящего времени.

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Фото: КГИОП