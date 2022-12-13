У "Особняка Нобеля" на Пироговской набережной планируют построить жилой дом

Проект архитектурного бюро "Студия 44" рассмотрели в градостроительном совете. Представители ведомства остались недовольны

Градостроительный совет рассмотрел проект нового девятиэтажного дома, который могут возвести на Пироговской набережной, 17. На данный момент объект вызывает много вопросов, так как не вписывается в общую композицию Выборгской стороны. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Проектную документацию разработало архитектурное бюро "Студия 44". Высота дома составит примерно 33 м, он будет расположен возле "Особняка Нобеля". В здании разместят квартиры общей площадью примерно 12,7 тыс. кв. м. Вблизи сохранят зелёную зону для прогулок.

Архитекторы остались недовольны задумкой, так как посчитали, что дом будет расположен слишком близко к воде. Специалисты добавили, что белый террасированный фасад явно будет контрастировать с краснокирпичными корпусами и дымовыми трубами, характерными для ансамбля Выборгской стороны.

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Фото: Пресс-служба КГА