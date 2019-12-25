Офис в Доме Аничкова на Садовой будет сдан в аренду

Предприятия Северной столицы, которых определят в результате аукциона, получат в аренду офисы по пяти адресам. В частности, речь идёт о помещении в Доме Аничкова по адресу: Садовая улица, 48А. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).
С победителями торгов будут заключены договоры сроком на 10 лет. Стоимость аренды офиса на втором этаже Дома Аничкова оценили в 340 тыс. рублей в год. Здание построено в 1836 году и относится к памятникам регионального значения.
Кроме того, бизнесмены получат площади в доме №60 по 5-й линии В.О., №15 по улице Десантников, № по Детскосельскому бульвару(ПУшкин), и №33/5 по Казанской улице. Последнее помещения оказалось самым востребованным на торгах: его цена выросла до 245,5 тыс. рублей.
Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин поручил проверить бездействие Смольного по сохранению Апраксина двора.
Фото: citywalls.ru
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