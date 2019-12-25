Должник по алиментам провел в изоляторе 7 суток

Мужчина не работал, но это не освобождает от уплаты алиментов.

Неплательщику алиментов назначили 7 суток административного ареста. Мужчина не помогал содержать двух несовершеннолетних детей от прошлого брака. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов в Петербурге.

39-летний житель Выборгского района жил в семье с двумя детьми от второй супруги. Младшим сыновьям, 17 и 9 лет, он никаких не помогал. Со второй женой ситуация не сильно изменилась, так как мужчина не хотел работать и вел асоциальный образ жизни.

Суд назначил петербуржцу обязательные работы сроком 120 часов, но он их не отработал. После этого решение было более жестким: 7 суток административного ареста. После этого должник решил выплатить деньги, но было уже поздно. Более того, возбуждено уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец выплатил миллионный долг по алиментам ради отдыха за рубежом.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб