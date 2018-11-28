В Петербурге нашелся должник по алиментам из Уфы

Нарушитель признался, что не платил так как уже не живет в Уфе и не знал о наличии исполнительного производства.

В Петербурге судебные приставы нашли уроженца Уфы, не платившего алименты. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по городу.

В ведомстве рассказали, что с указанной башкирскими коллегами квартиры нарушитель съехал. Связаться с ним удалось при помощи матери, которая сообщила сыну об интересе к нему со стороны приставов. После беседы мужчина сам явился в управление. От сотрудников УФССП он узнал, что задолжал своей 6-летней дочери алименты за несколько месяцев. Сумма составляет половину прожиточного минимума в его родном регионе.

Нарушитель признался, что не платил так как уже не живет в Уфе и не знал о наличии исполнительного производства. Долг мужчина обязался погасить и впредь помогать дочери финансово.



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