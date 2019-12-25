Доля тяжелых больных коронавирусом в стационарах Петербурга составляет 24%

Число активных больных незначительно возросло.

В инфекционных стационарах Петербурга на искусственной вентиляции легких находятся 173 пациента. Доля "тяжелых" пациентов составляет 24%. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге от 7 мая.

Всего для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободны 1046 мест.

По сравнению с прошлой пятницей, 30 апреля, в городе увеличилось количество людей с коронавирусом за сутки, также как выросла и госпитализация среди взрослых. Сегодня в стационары поступили 323 человека. Общее число активных больных стало больше на 0,82%. На данный момент в Петербурге 26428 активных больных.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ветераны-участники парада Победы в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.TV