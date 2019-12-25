Доля свободных помещений в уличном ритейле Петербурга достигла рекорда

Больше всего опустел Старо-Невский проспект.

Стали известны итоги 3-го квартала текущего года по доле свободных площадей на городских торговых путях в Петербурге. Результаты соответствующего исследования привела пресс-служба компании Colliers International. Доля свободных площадей достигла 14% – это рекорд за последние 5 лет.

К концу сентября в Петербурге были освобождены 43 помещения, на центральных торговых коридорах по итогам квартала освободились 123 помещения. Больше всего опустел Старо-Невский проспект – 18% свободных площадей. За квартал локацию покинули точки общепита, магазины одежды и обуви, банки и финансовые организации.

Всего с июля по сентябрь на Невском проспекте закрылись 11 кафе и ресторанов, больше стало свободных площадей и на Большом проспекте Петроградской стороны – 14%.

Ранее мы сообщали о том, что во время карантина в Петербурге закрылось каждое десятое кафе.

Фото: Piter.tv