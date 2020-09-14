Жители России на коммунальные услуги тратят около 9,6% дохода.

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах. Об этом говорят результаты исследования, которое провели "РИА Новости".

В среднем россияне тратят на коммуналку 4,8 тысячи рублей ежемесячно. Самую большую сумму по данной статье расходов зафиксировали в Камчатском крае — там жители платят за коммунальные услуги больше девяти тысяч рублей. Также лидерами по дороговизне оказались Магаданская область (8760 рублей), Москва (7792 рублей) и Ненецкий автономный округ (7619 рублей ).

Жители Курганской области и Республики Тыва тратят на коммунальные услуги меньше всех в России — в среднем 2,6 тысячи.

Эксперты отметили, что жители России на коммунальные услуги тратят около 9,6% дохода.

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