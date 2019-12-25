В Петербурге средняя семья платит за ЖКХ 10% от своих доходов

Выше 10% потребительских расходов направляли на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов РФ.

Росстат рассчитал сколько в регионах в 2019 году платили за коммунальные услуги. Петербург не попал в топ-3, но ушел недалеко. Данные предоставил РБК.

Самая большая доля затрат на коммунальные услуги зафиксирована в Чукотском автономном округе, Магаданской области, республике Коми. Например, в Магаданской области коммунальные услуги среднестатистической семье обходятся в 8760 рублей в месяц (13,7% от общих расходов).

Выше 10% потребительских расходов направляли на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов РФ. Среди них и Петербург, где средняя семья платила 6725 рублей в месяц.

Ранее администрация объяснила новоселам, как оплачивать коммунальные услуги без счетчиков.

Фото: Piter.TV