Доля пустующих офисов в Петербурге выросла в 2020 году до 8%

Всего с начала года введено в эксплуатацию восемь бизнес-центров.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что в Северной столице доля пустующих офисов выросла в 2020 году до 8%. Об этом говорится в сообщении компании JLL.

Отмечается, что за девять месяцев в городе на Неве освободилось 79 тысяч "квадратов". Причина – оптимизация затрат на аренду текущими арендаторами и прирост нового предложения.

Предполагается, что к концу 2020 года общий объем пустующих офисов в городе может превысить 300 тысяч квадратных метров.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал, что направление бюджета города в 2021-м году будет "социальным".

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