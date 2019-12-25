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Доля петербургских пенсионеров от всех вакцинированных превысила 42 %
Сегодня, 21:23
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smirenny

Доля петербургских пенсионеров от всех вакцинированных превысила 42 %

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Губернатор отметил, что пенсионеры являются самыми активными участниками вакцинации.

В четверг, 25 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с активом ветеранских организаций города заявил, что ветераны и люди старшего поколения активно прививаются от коронавируса. 

Доля привитых пожилых петербуржцев составляет более 42 %.

Вы подаете петербуржцам отличный пример дисциплинированности и понимания важности прививочной кампании

губернатор. 

Ранее мы писали, что комздрав объяснил, куда пропадают вакцинированные первой дозой прививки.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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