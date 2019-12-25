Доля петербургских пенсионеров от всех вакцинированных превысила 42 %

Губернатор отметил, что пенсионеры являются самыми активными участниками вакцинации.

В четверг, 25 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с активом ветеранских организаций города заявил, что ветераны и люди старшего поколения активно прививаются от коронавируса.

Доля привитых пожилых петербуржцев составляет более 42 %.

Вы подаете петербуржцам отличный пример дисциплинированности и понимания важности прививочной кампании губернатор.

Ранее мы писали, что комздрав объяснил, куда пропадают вакцинированные первой дозой прививки.

Фото: Piter.TV