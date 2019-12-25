Комздрав объяснил, куда пропадают вакцинированные первой дозой прививки

Чиновники отметили, что количество горожан, которые не возвращаются за второй дозой вакцины, не превышает 1%.

В четверг, 25 февраля, в комитете по здравоохранению Петербурга подтвердили, что случаи, когда горожане не возвращаются на вторую прививку, действительно есть, однако их количество не превышает 1%. Об этом сообщила "Фонтанка".

Так, с 25 по 29 января первым компонентом привили 25 669 человек, а с 14 по 18 января – 24 486.

То есть 95,4% приходят на повторную вакцинацию, а оставшиеся 4,6% не приходят. Но это тоже не так. Поскольку не все люди четко соблюдают 21-дневный промежуток между введением первой и второй дозы вакцины, некоторые заболевают. Таким образом, не более 1% от привившихся не делают второй укол говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Петербурге утвердили новый порядок выплат медикам за работу в пандемию.

Фото: Piter.TV