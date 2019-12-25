Доля освещённых петербургских улиц достигла 99,5%

За прошлый год фонари установили на четырёх магистралях, пятнадцати улицах, примерно 300 спортплощадках и в восьми парках.

Государственная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" реализована на 99,1%, а доля освещённых улиц Северной столицы достигла 99,5%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего совещания с правительством, за 2021 год удалось установить освещение на четырёх городских магистралях, пятнадцати улицах, примерно трёхсот детских и спортивных площадках и в восьми парках. Глава города подчеркнул, что в целом программа реализована хорошо, однако необходимо устранить ряд проблем с ливневой канализацией.

Ещё одна программа - "Содержание, эксплуатация и развитие систем уличного освещения и художественной подсветки" - выполнена в Петербурге на 100%. За 2021 год светодиодные светильники вместо натриевых ламп были уставлены примерно на 300 объектах.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе 21 июня отключат воду из-за тепловых испытаний.

Фото: Piter.TV