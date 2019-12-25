В Кировском районе 21 июня отключат воду из-за тепловых испытаний

Испытания пройдут на улицах Кронштадтская, Зайцева, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, а также на проспектах Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов и Народного Ополчения.

В Кировском районе Петербурга 21 июня отключат воду из-за тепловых испытаний. Об этом рассказали в пресс-службе "Теплосети".

Испытания пройдут на улицах Кронштадтская, Зайцева, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, а также на проспектах Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов и Народного Ополчения.

Напомним, что недавно машина провалилась в яму с кипятком в Адмиралтейском районе. По словам очевидца произошедшего, авто хотело припарковаться, но попало в воду передними колесами. Машину доставали с помощью троса. Сейчас сеть проходит дополнительную диагностику. Горячую воду у жителей отключать не будут. Весь реальный ущерб автомобиля застрахован.

Ранее "ТЭК" испытает теплосети в 8 районах Петербурга. Проверка пройдет в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Петроградском, Пушкинском, Приморском и Московском районах, а также в Тосненском районе.

Фото: Piter.tv