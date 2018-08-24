Дольщикам трех проблемных долгостроев планируют выплатить компенсации

Решение было принято в ходе заседания наблюдательного совета Фонда.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что дольщикам долгостроев ЖК "Морошикино", ЖК "Елки Вилладж" и ЖК "Азбука" выплатят денежные компенсации. Об этом сообщил вице-губернатор региона Михаил Москвин.

Новое заседание федерального Фонда дольщиков пройдет уже в декабре этого года. На нем планируют решить проблему еще трех ЖК.

Также, к этому времени в Ленобласти создадут список очередных долгостроев, в который войдут недостроенные дома, отвечающие требованиям фонда.

Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору создадут новые велодорожки.

Фото: pixabay.com