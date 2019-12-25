Дольщикам проблемных ЖК в Ленобласти пообещали достроить объекты

Речь идет о девяти жилых комплексах.

Власти Ленобласти продолжают решать вопрос с проблемными жилыми комплексами. На этой неделе администрация согласовала, подписала и направила в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение. Согласно нему, на строительство выделят средства или выплатят дольщиком компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

Речь идет о следующих ЖК: "Город детства", "Щегловская усадьба", "Десяткино" вторая очередь, "Десяткино 2.0", "Азбука", "Шотландия", "Ванино", "Елки вилладж", "Киркоярви", третий корпус. Дополнительное соглашение позволяет бесперебойно финансировать достройку. Деньги на строительство некоторых жилых комплексов уже выделили.

В новой редакции соглашения говорится о выделении 2,8 млрд рублей из бюджета региона на защиту прав пострадавших участников долевого строительства.

Жители неоднократно пытались призвать к помощи президента РФ.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished