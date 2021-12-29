Долина рассказала, как Путин подпевал "Погоду в доме" на ее концерте

Также российский лидер спел под баян композицию "Город над вольной Невой".

Российская певица Лариса Долина рассказала, как президент России Владимир Путин подпевал на ее концерте вместе со всем залом шлягер "Погода в доме". Интервью с артисткой опубликовал Youtube-канал "Скажи Гордеевой".

По словам Долиной, концерт, о котором идет речь, состоялся Сочи. Она вспомнила, что глава государства немного опоздал на мероприятие, однако хором со зрителями исполнил один из хитов певицы.

Кроме того, отметила Долина, Путин не единожды приглашал ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз. Артистка заявила, что благодаря им президент полюбил этот музыкальный жанр.

Было у нас даже застолье небольшое, он очень красиво спел песню "Город над вольной Невой". Путин пел под баян. Лариса Долина, певица

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков назвал любимых музыкантов. Он сообщил, что ему нравится рэп-исполнитель Oxxxymiron. Однако его тексты лучше слушать без музыкального фона, отметил замминистра.

Видео: Youtube / Скажи Гордеевой