На раскаленный зноем Петербург надвигается долгожданный дождь

Согласно прогнозу "Яндекса", первые "живительные" капли упадут на город в ближайшие полчаса.

В четверг, 24 июня, Петербург после аномальной жары остудит долгожданный дождь. Согласно прогнозу "Яндекса", первые "живительные" капли упадут на город в ближайшие полчаса.

На данный момент ливень поливает южные районы Ленобласти. Понемногу стихия двигается к центру Петербурга. Некоторые горожане уже слышали вдалеке раскаты грома. Продлиться осадки могут несколько часов – этого достаточно, чтобы испытать облегчение после рекордной жары. После, по прогнозу синоптиков, жара отступит, но не сильно – температура воздуха составит +29 градусов.

Фото: скриншот / "Яндекс.Погода"