Грозы и дожди ожидаются в Петербурге 24 июня

Также сегодня температура не поднимется выше +30 градусов.

После нескольких дней аномальной жары температура воздуха в Петербурге станет более комфортной. В четверг, 24 июня, температура уже не поднимется выше +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На погоду в Северной столице сегодня влияние будет оказывать холодный атмосферный фронт. Из-за него же во второй половине дня могут пойти кратковременные дожди и грозы.

Днем воздух прогреется до +27+29 градусов. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 4-9 м/с.

Ранее ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредило, что в Ленобласти 24 июня воздух прогреется до +32 градусов.

Фото: Piter.tv