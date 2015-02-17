Долгожданная горячая вода задержалась на пути в дома жителей Купчино

Всему виной – ненадежный трубопровод.

На время, дольше запланированного, остались без горячей воды жители дома №24 по улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе Петербурга. О своей беде они сообщили порталу "Фонтанка" – оказалось, что горячей воды здесь нет более двух недель, "включают иногда на полчаса в день". Горячую воду обещали дать в начале августа, но ее так и нет на постоянной основе.

По данным пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга", горячую воду в рамках подготовки к новому отопительному сезону в доме отключили 20 июля, закончить должны были 2 августа, но в дело вмешался ненадежный трубопровод. Из-за замены участка у дома 24/1 по улице Ярослава Гашека воду еще не подали, но планируют вернуть в ближайшее время – предполагается, что к завтрашнему дню.

Ранее мы сообщали об инциденте на Пражской улице – несколько автомобилей были под угрозой провала под землю, под одним из них начал валить пар.

Фото: Piter.tv