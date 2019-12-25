Госстройнадзор распорядился взять под охрану долгострой на улице Беринга

Жилой многоквартирный дом переходит от одного застройщика к другому.

Долгострой на улице Беринга, 27 корпус 6, литера М, заставили взять под охрану после многочисленных жалоб местных жителей. Соответствующее решение принял Госстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в минувшем июне застройщик ООО "Радон" попросил надзорное ведомство продлить разрешение на строительство объекта, который числится незавершенным. Землю в аренду предоставили спецзастройщику "Глобус", компания должна была возвести на месте многоквартирных жилой дом, гараж и административные здания, однако не выполнила свои обязательства. По словам представителя "Радона", разрешительную документацию пришлось менять и переоформлять. Еще раньше, в феврале, московский арбитражный суд начал процедуру конкурсного производства в отношении "Радона", юрлицо выводят из состояния банкротства и привлекают к строительству проблемного ЖК на инвестиционных условиях.

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Фото: Piter.TV