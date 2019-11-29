В Петербурге для студентов ВШЭ построят новое общежитие на Крупской улице

Оно будет рассчитано на 600 человек.

В Невском районе Петербурга появится новое общежитие для студентов НИУ "Высшая школа экономики". Главгосэкспертизы России одобрила проект строительства.

Ведомство повторно провело проверку достоверности определения сметной стоимости строительства общежития. Оно будет рассчитано на 600 человек. Восьмиэтажное здание появится на Крупской улице, 3, литера Б. Кроме того, для студентов и сотрудников построят паркинг на 44 машины.

Отметим, что на данный момент у вуза уже есть трехэтажное общежитие по этому же адресу. В нем проживают всего 92 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что общежитие СПбГУ на улице Кораблестроителей ждет ремонт.

Фото: НИУ ВШЭ в Петербурге