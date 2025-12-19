Долги привели к уголовному делу за планы ограбления банка в Петербурге

Суд Петербурга приговорил 21-летнего мужчину за подготовку к ограблению банка.

Вынесен приговор 21-летнему жителю Петербурга, который был признан виновным в подготовке к вооружённому ограблению отделения банка. Подробности дела сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Приговор вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 1 по 18 апреля 2025 года обвиняемый разрабатывал план ограбления финансового учреждения на ул. Боткинской. Его целью было быстрое получение денег для погашения накопившихся личных долгов.

Мужчина детально готовился к преступлению: изучал территорию, продумывал маршрут для отхода. Для оказания давления на сотрудников банка он заранее составил текст угрожающей записки. В ней содержались требования передать "деньги без резинок" и предупреждение, что "я всё о вас знаю". Подготовительные действия включали сбор маскировочной одежды, записки и перчаток, которые были спрятаны в тайнике.

Противозаконную активность молодого человека пресекли сотрудники правоохранительных органов до того, как он успел приступить к непосредственному совершению ограбления. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим годом ограничения свободы.

Фото: Piter.TV