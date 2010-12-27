Долг холдинга ЖКХ "ГИТ" перед "ТЭК СПб" составил 730 млн рублей

Шесть подведомственных "ГИТ" УК уклоняются от оплаты уже несколько лет.

Представители ГУП "ТЭК СПб" обратились с исковым заявлением в арбитражный суд Петербурга. Юристы хотят признать банкротами управляющие компании, которые входят в холдинг ПАО "ГИТ". По данным пресс-службы компании, задолженность ответчиков за предоставленную тепловую энергию составила 730 миллионов рублей.

К первому сентября 2019 года "Доверия" не выплатило организации более 213 млн, "УК Евротракт" - 289 млн, "Невская 40" - 121 млн, "Профсервис" - 93 млн", "Универсальный страж" - 5,5 млн, "ЖКС №3" - более 7, 5 млн рублей.

В течение нескольких лет ГУП "ТЭК СПб" пытается получить деньги, но УК продолжают уклоняться от оплаты услуг. Теперь юристы компании рассчитывают привлечь глав фирм-должников к субсидиарной ответственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГУП "ТЭК" передал "Теплосети" 23 км спорных сетей.

Фото: Piter.tv

